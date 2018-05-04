Başkan Memiş akademisyenlerle bir araya geldi

Bayburt Belediyesi Üniversite Buluşması

Bu toplantının üniversitenin Bayburt Belediyesi ile buluşmasının belki de birinci adımı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş ‘’ Bayburt’u dönüştürüyorken, Bayburt’u modern bir şehir hüviyetine büründürüyorken siz değerli akademisyen arkadaşlarımızın düşüncelerini gerçekten Bayburt’umuza katmak istiyoruz. Bu anlamda Belediye Başkan Aday Adayıyken de bir şey dedim. Bir şehir birçok şeyini ihmal edebilir. Ama bir şehir yetişmiş insanını değerlendiremezse, yetişmiş insanını şehrine katamazsa, telafisi mümkün olmayan bir sonuca doğru hızlı bir şekilde sürüklenebilir.’’ İfadelerini kullandı.

Çalışmalar Anlatıldı

Akademisyenlere tamamlanan alt yapı çalışmalarından devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden yapımı tamamlanan şehir parklarına, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi ile amfi tiyatro’ya kadar birçok önemli konuda bilgi veren Başkan Memiş, bu hizmetlerin hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti.

Bayburt Kendine Hizmet Edeni Asla Unutmamıştır

Konuşmasında Bayburt’un kendine hizmet edeni asla unutmadığını vurgulayan Başkan Memiş şöyle devam etti ’’ ben inanıyorum ki burada Bayburtlu olmayan bütün misafirlerimiz en az benim kadar, bizim kadar Bayburtludur. Bizim vilayet olmamızın en büyük saiki Bayburt’ta yaşayan misafirlerimizin Bayburt’ta gördükleri sıcaklık, doğru ve kucaklayıcı bakış, kadirşinaslık misafirlerimize gittikleri yerde hep Bayburt’u anlattırdı. Kadimden taşıdığımız bir medeniyet var. Bir şehirlilik kültürümüz var. Bunu modern kent hüviyetiyle buluşturmak istiyoruz.

Toplantıya Başkan Memiş’in yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve akademisyenler katıldı.