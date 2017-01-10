Başkan Memiş Doğal Taş Fabrikasında incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ortakları arasında Bayburt Belediyesi’nin de yer aldığı doğal taş fabrikasında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında kendine eşlik eden fabrika genel müdürü Tamer Çevik’ten son durum hakkında bilgi alan Başkan Memiş, fabrikanın Bayburt’ta son yıllarda yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, Bayburt ekonomisine canlılık getireceğini ifade etti.

Bayburt’a Değer Katacak Her Projenin Yanında Olacağız

Nisan ayına kadar deneme üretimlerinin devam etmesi planlanan fabrikanın tam kapasite üretime başlamasıyla beraber Bayburt taşının doğal taş sektöründe marka haline geleceğini söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bayburt Belediyesi olarak Bayburt’a değer katacak, Bayburt’u geliştirecek her türlü projenin yanında olacağız. Doğal taş fabrikamızın Bayburt’umuza katma değer kazandıracağına inanıyoruz. İnşallah Bayburt’umuz için hayırlı bir yatırım olacak” dedi.

Başkan Memiş bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra fabrikadan ayrıldı.