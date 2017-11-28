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28 Kasım 2017 16:41

Başkan Memiş MÜSİAD yönetimini ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Memiş MÜSİAD yönetimini ağırladı

28 Kasım 2017 16:41


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş misafirlerine teşekkür etti. MÜSİAD Başkanı Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür ederek ziyaret anısına hediye takdim ettiler.


Belediye Başkanı Memiş ve konukları ziyaretin ardından Bayburt Belediyesi’ne otantik tandır evine geçtiler. Burada MÜSİAD Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mete Memiş konuklarına Bayburt Belediyesi’nce Bayburt’ta tamamlanan, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.


Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ise toplantının sonunda Başkan Memiş’e Bayburt, için yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ettiler.




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