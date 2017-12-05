Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 16:39

Başkan Memiş: “Okuyacağınız için size çok çok teşekkür ediyorum”

Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerden olan okullara kitap desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Memiş: “Okuyacağınız için size çok çok teşekkür ediyorum”

05 Aralık 2017 16:39


Daha önce Bayburt merkez ve ilçelerdeki 14 lisenin kütüphanesine; Türkiye’de en çok okunan ve en çok tercih edilen kitaplardan hediye eden Bayburt Belediyesi, öğrencilere kendi tercih ettikleri kitapları hediye ediyor. Bu kapsamda Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda da öğrencilere kendi istedikleri kitaplar hediye edildi.


Okumanız Gerekiyor


Burada düzenlenen törende Başkan Memiş öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Okumanız gerekiyor. Ne kadar çok okursanız o kadar başarılı olursunuz. Okumayı hiç ihmal etmeyin. 8. Sınıf öğrencilerimize şunu ifade edeyim; Gireceğiniz sınavla ilgili çalışma programlarınızın 40 dakikasını muhakkak okumaya ayırın. Bunu sakın gereksiz saymayın. İyi matematik çözmek içinde, iyi fen bilgisi çözmek içinde, iyi Türkçe çözmek içinde, iyi sosyal bilgiler çözmek içinde okumaya ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.


Başarılı Olmanızı İstiyorum


Öğrencilerden Türkçe ve matematik derslerinin dışında diğer derslerini de önemsemelerini isteyen Memiş, “Sakın beden eğitimi derslerinizden vazgeçmeyin, müzik derslerinizden vazgeçmeyin, resim derlerinizden vazgeçmeyin. Beden eğitimi derslerinizin yerine matematik dersi yapılmasına fırsat vermeyin. Müzik derslerinizin yerine matematik dersi yapılmasına fırsat vermeyin. Okumaya çok ihtiyacımız var. Kitaplarınızı okuyun. Size şu sözü de veriyorum; 1. kitaplarını bitiren ilk 10 kişiye ben istedikleri 2. bir kitap seti daha hediye edeceğim. Başarılı olmanızı istiyorum. Başarılı olmanız için de bana ne düşüyorsa ben bunu seve seve yerine getireceğim. Okuyacağınız için size çok çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkanımıza Teşekkür Ediyorum


Böyle bir etkinlik dolayısıyla bir araya gelmekten dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Okul Müdürü Adil Kacır ise, “Başkanımıza öncelikle Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri adına okulumuza bu güzel etkinlik vasıtasıyla geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız ilimizdeki tüm okullara ihtiyaç talep olduğu zaman çok destek verdiler. Bizlerde uzun bir süre zarfında yoğun bir araştırma sonunda hazırladığımız nitelikli kitap listelerini kendilerine teslim ettik. Ve istediğimiz kitapları kısa bir süre içerisinde temin ettiler. İnşallah bugün burada sizlere teslim edecekler. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.


Tören, konuşmaların ardından Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kendi istedikleri toplamda 400 adet kitabın dağıtılmasından sonra sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç