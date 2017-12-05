Başkan Memiş: “Okuyacağınız için size çok çok teşekkür ediyorum”

Daha önce Bayburt merkez ve ilçelerdeki 14 lisenin kütüphanesine; Türkiye’de en çok okunan ve en çok tercih edilen kitaplardan hediye eden Bayburt Belediyesi, öğrencilere kendi tercih ettikleri kitapları hediye ediyor. Bu kapsamda Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda da öğrencilere kendi istedikleri kitaplar hediye edildi.

Okumanız Gerekiyor

Burada düzenlenen törende Başkan Memiş öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Okumanız gerekiyor. Ne kadar çok okursanız o kadar başarılı olursunuz. Okumayı hiç ihmal etmeyin. 8. Sınıf öğrencilerimize şunu ifade edeyim; Gireceğiniz sınavla ilgili çalışma programlarınızın 40 dakikasını muhakkak okumaya ayırın. Bunu sakın gereksiz saymayın. İyi matematik çözmek içinde, iyi fen bilgisi çözmek içinde, iyi Türkçe çözmek içinde, iyi sosyal bilgiler çözmek içinde okumaya ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

Başarılı Olmanızı İstiyorum

Öğrencilerden Türkçe ve matematik derslerinin dışında diğer derslerini de önemsemelerini isteyen Memiş, “Sakın beden eğitimi derslerinizden vazgeçmeyin, müzik derslerinizden vazgeçmeyin, resim derlerinizden vazgeçmeyin. Beden eğitimi derslerinizin yerine matematik dersi yapılmasına fırsat vermeyin. Müzik derslerinizin yerine matematik dersi yapılmasına fırsat vermeyin. Okumaya çok ihtiyacımız var. Kitaplarınızı okuyun. Size şu sözü de veriyorum; 1. kitaplarını bitiren ilk 10 kişiye ben istedikleri 2. bir kitap seti daha hediye edeceğim. Başarılı olmanızı istiyorum. Başarılı olmanız için de bana ne düşüyorsa ben bunu seve seve yerine getireceğim. Okuyacağınız için size çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanımıza Teşekkür Ediyorum

Böyle bir etkinlik dolayısıyla bir araya gelmekten dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Okul Müdürü Adil Kacır ise, “Başkanımıza öncelikle Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri adına okulumuza bu güzel etkinlik vasıtasıyla geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız ilimizdeki tüm okullara ihtiyaç talep olduğu zaman çok destek verdiler. Bizlerde uzun bir süre zarfında yoğun bir araştırma sonunda hazırladığımız nitelikli kitap listelerini kendilerine teslim ettik. Ve istediğimiz kitapları kısa bir süre içerisinde temin ettiler. İnşallah bugün burada sizlere teslim edecekler. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Tören, konuşmaların ardından Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kendi istedikleri toplamda 400 adet kitabın dağıtılmasından sonra sona erdi.