Başkan Memiş personel toplantılarına devam ediyor

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş personel toplantıları kapsamında sahada çalışan ekiplerle bir araya geldi.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda personele hitap eden Başkan Memiş inşa edilecek ve oluşturulacak yeni Bayburt’un kendilerinden daha çok bu minvalde çalışan personelin eseri olacağını belirterek yapabileceklerinin en iyisini Bayburt’a katmalarını istedi. Bunu Bayburt’a olan sevgilerini ifade etmenin en iyi yolu olarak görmelerinin ifade eden Başkan Mete Memiş şöyle devam etti:

Bayburt’a Olan Sevgimizi Çalışarak, Emek Vererek İspat Edeceğiz

“Bayburt bugüne kadar bize hep bir şeyler katan bir şehir oldu. Allah’a çok şükür Bayburtlu olduğumuzu ifade ediyorken hep iftihar ettik, hep onur duyduk. İnşallah bizde Bayburt’a olan sevgimizi Bayburt’a olan tutkumuzu yüksek sesle haykırma yerine bunu slogan olarak ifade etmek yerine bu sevgimizi çalışarak, emek vererek ispat edeceğiz. Allah’a çok şükür ki, kıymetli insanları barındıran ve çok kıymetli değerleri yetiştiren böyle bir şehirde belediye başkanlığı yapıyorum.”

Bayburt’u Birlikte Güzelleştireceğiz

“Biz projeleri oluşturacağız, kaynakları bulacağız sizlerde çalışarak bu şehre hizmet edeceksiniz. Bu son 3 yıllık süreçte belediye çalışmalarında belki de en çok yükü siz çektiniz. Eğer doğru çalışmalarınızı devam ederseniz bu şehir sizi unutmayacaktır. Çünkü Bayburt kadirşinastır. Çünkü Bayburt ona yapılan hiçbir hizmeti unutmamıştır.”

Hizmetleri Yaparken Avantajlı Bir Konumuz Var

“Hizmetleri yaparken avantajlı bir konumumuzda bulunmakta; ‘Bayburt Türkiye’dir diyen Sayın Cumhurbaşkanımız var, Cumhurbaşkanımız Bayburt’umuzla ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. Bayburt ile ilgili yapılacak işlerden de geri durmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu avantajlı bir durumdur. Bir başka avantajımız bakanlık döneminde de başbakanlığı döneminde de Bayburt’u ve Bayburtluyu çok seven, çok güvenen bir başbakanımız var. Bayburt tarihinin en şanslı dönemini yaşıyor. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın Bayburt Milletvekili olmasının bu hizmetlerin Bayburt’umuza kazandırılmasında çok büyük payı var. Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye’nin çok güçlü bir bürokratı Sayın Şahap Kavcıoğlu’da Bayburt milletvekili. Bunlar Bayburt için çok önemli unsurlar.”

Yaptığımız Güzel Şeyler Hepimizin Eseri Olacak

“Yaptığımız güzel şeyler hepimizin eseri olacak. Ama söz verip de yapamadığımız her şeyin sorumluğu bana ait olacak. Her yerde gururla ifade ediyorum; Bayburt Belediyesi’nin elemanları gayretle çalışıyor ve çalışmaya da devam edecekler. Hep birlikte yapacağımız her şeyin en fazlasını bu şehre katmamız gerekiyor. Şunu bir kez daha ifade edeyim; Bayburt’u çok sevdiğimizi sözle ifade etmek yerine, daha çok çalışarak daha güzel, daha temiz, daha özlenen güzel bir Bayburt’u inşa ederek bu sevgimizi ifade edeceğiz. İnanıyorum ki, sizin de bunda emeğiniz çok büyük olacak.”