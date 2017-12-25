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25 Aralık 2017 10:11

Başkan Memiş’e yılın başarılı belediye başkanı ödülü

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bir dergi tarafından bu yıl 7.

Başkan Memiş’e yılın başarılı belediye başkanı ödülü

25 Aralık 2017 10:11

’si düzenlenen yılın yerel yöneticileri anketinde aldığı oylarla yılın yerel yöneticisi seçildi.


Bayburt Belediyesi’nin Bayburt’taki en büyük yatırımlarından olan 4 MGW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali projesi ile “Kent Ekonomisi” kategorisinde ödül almaya hak kazanan Başkan Memiş’e ödülü Kayseri Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde düzenlenen törende teslim edildi. 19 dalda, 1 milyon 100 bin oyun kullanıldığı anket sonucunda ödüle layık görülen Başkan Memiş’e ödülünü, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız takdim etti.


Memiş’e yılın yerel yöneticisi ödülünü kazandıran Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde bulunan Güneş Enerjisi Santrali ‘nin inşası Şubat 2017 ‘de tamamlanarak üretime başladı. Yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretecek ve Bayburt Belediyesi’ne getirisi yıllık 750 bin dolar olacak santralde üretilen enerji için devletin 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.


Halkımızdan aldığımız güçle ekip ruhuyla çalıştık


Birçok bakan, belediye başkanı ile önemli isimlerin katıldığı törende yılın yerel yöneticisi ödülüne layık görülen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bayburt halkından aldığımız güçle Bayburt’u gönlümüzdeki yere taşımaya gayret ettik. Hedefimizi büyük tuttuk. Çünkü Bayburt her şeyin en iyisine layıktır. Bayburt Belediyesi’nin önemli projeleri önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Kazandığımız bu ödül ilimizin, Bayburt Belediyesi’nin, Bayburt halkının başarısının göstergesidir. Halkımızdan aldığımız güçle ekip ruhuyla çalıştık ve başararak bu ödüle layık görüldük. Bu ödülü bizlere layık gören Yerel Yönetimler Dergisi’ne, ankete katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde değerlendirmede bulundu.




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