Başkan Memiş’ten kurumlara engelliler günü ziyareti

Ziyaretlerine Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ve Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nden başlayan Başkan Memiş, buralarda eğitim gören öğrencilerin aldıkları dersler hakkında müdürleri ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Belediye Başkanı Memiş onlara kitap hediye etti.

Daha sonra Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçen Başkan Mete Memiş burada da sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Öğretmen ve öğrencilere hediye takdim eden Başkan Memiş buradan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne geçerek buralarda çalışan engelli personeli ziyaret etti.