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24 Ağustos 2018 14:53

Başkan Şentürk vatandaşlarla bayramlaştı

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk Kurban Bayramının son gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şentürk vatandaşlarla bayramlaştı

24 Ağustos 2018 14:53


Hem Bayramlaşmak hem de hemşerilerinin sorunlarını dinlemek için böyle bir etniklik düzenledikleri vurgulayan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Bayramlar bir araya gelmek kardeşliği ve dostluğu pekiştirmek için en güzel günlerdir. Bizlerde bu Bayramı vesile sayıp hemşerilerimize buluşma gereği duydum. Hem bayramlarını tebrik ettim hem de sorunları ve istekleri ya da talepleri varsa onları aldım dinledim Bu vesile ile Tüm hemşerilerimin Mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.




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