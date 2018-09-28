Başkan Şentürk'ten okulları geziyor

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; eğitim kurumları ziyaretlerine Çatıksu Köyü İlköğretim Okulu ile devam etti.

İlçe ve ilçeye bağlı köylerde eğitim alanında yaşanan sorunları yerinde görmek için ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; “İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Aktaş ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Eraslan ile beraber Çatıksu Köyüne gelerek hem köy muhtarından belediye olarak neler yapabileceğimizi yerinde gördük hem de Köy Muhtarının taleplerini aldık.

Aynı zamanda burada bulunan eğitim kurumumuz olan Çatıksu İlköğretim okuluna da bir dizi ziyaret gerçekleştirip Aydıntepe Belediyesi olarak yapacaklarımız neler onları yerinde tespit ederek, Çatıksu İlköğretim Okulu Müdürü Zahit Birgül ün de daha kaliteli bir eğitim için taleplerini alıp öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yeni Eğitim Öğretim Yılında başarı dileklerinde bulunduk" dedi.