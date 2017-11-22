Başkan Yumak’tan kongre teşekkürü

Olağan kongresi sonrası teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Yumak mesajında; “Bayburt Kapalı Spor Salonuna sığmayıp salon dışını miting alanına çeviren muazzam kalabalık halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde 6. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik.

İl Kongremize teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Genel Başkan Yardımcılarımız Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan ve Ravza Kavakçı’ya, Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, Maliye Bakanımız Naci Ağbal, Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli’ye, Bayburt dışından otobüslerle gelen Bayburt Dernek Başkanlarımıza, yöneticilerine, üyelerine ve hemşerilerimize; Kongremize katılarak bize güç veren Milletvekilimiz Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanımız Mete Memiş’e, parti kurucularımıza, delegelerimize, belde, ilçe ve il yöneticilerimize; Kongremizi gerçekleştirdiğimiz Bayburt Kapalı Spor Salonu’na sığmayıp, salon dışında izdiham oluşturarak Bayburt’a bayram günü yaşatan tüm AK Parti camiamıza, yol arkadaşlarımıza, AK Sevdalılara ve bizlere destek veren tüm hemşerilerimize, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hep birlikte, millete hizmet yolunda yürümeye devam ediyoruz. Hep birlikte büyük milletimize hizmet etmeye, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Bayburt” dedi.