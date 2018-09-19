Bataklık olan alanı Atatürk sevgisi sayesinde botanik bahçesine dönüştürdü

Bayburt'un Şingah mahallesinde ikamet eden Ahmet Eren isimli vatandaş, kendisine ait 2 bin metrekarelik bataklık araziyi 5 yıl içerisinde onlarca çeşit ağaç ve çiçeğin bulunduğu botanik bahçesine dönüştürdü. Erel, Atatürk ismini verdiği botanik bahçesini Atatürk'ün çiçek ve ağaca olan ilgisinden yola çıkarak oluşturduğunu belirtti.

2013 yılında bahçeyi oluşturmak için harekete geçtiğini dile getiren Erel, “Burası kendimize ait, bataklık çöplük bir yerdi. Burada bir tane ağaç fidanı dahi yoktu. Sıfırdan burayı temizleyerek küçücük başladık ama proje zamanla büyüdü. Burada yaklaşık 350 tane yetişmiş ağaç var. 70 tane meyve fidanı var. Binin üzerinde gül fidanı var burada. Böyle bir yeşil alan isimin de Mustafa Kemal Paşa'nın adını yaşatmak istedik o yüzden Atatürk Botanik Bahçesi koyduk” dedi.

Atatürk'ün çiçek ve ağaçlara olan ilgisini kitaplardan okuduğunu söyleyen Erel, “Oradan yola çıktık isim koyarken de o aklıma geldi. O yüzden ismini de büyük onur duyarak koydum. Gelenlerinde hoşuna gidiyor. Burada bir nebze Atatürkçülüğümüzü yaşatabiliyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Bahçede genellikle gelin ve damatların düğün fotoğrafı için geldiğini söyleyen Erel, üniversite öğrencileri ve çevre şehirlerden gelen olduğunu ancak Bayburt'ta yeterince bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşların piknik yapıp vakit geçireceği bahçede ayrıca Erel tarafından içecek ikramı da yapılıyor.