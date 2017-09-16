Bayburt Balı tanıtım etkinliği

Kahvaltı programı sonrasında tanıtım standında sergilenen ürünleri inceleyen Vali Pehlivan, “Bu tablo Bayburt için bir başarı ve gurur tablosu. Bir köyden başlayıp dokuz ayrı bölgenin balı birlikten kuvvet doğar anlayışıyla Bayburt Balı adı altında markalaşmış durumda. Bu vesileyle özellikle bu konuda yürütülen projede yoğun katkı ve emeği olan Bayburt Üniversitemize, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze ve Arıcılık Birliğimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Coğrafi İşareti bulunmayan illerde bu yönde çalışmaların yapılması talimatıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda başlatılan girişimler doğrultusunda Bayburt İlimiz için hemen harekete geçtiklerini ve geçtiğimiz ay gerekli adımları attıklarını anımsatan Vali Pehlivan, “Burada bulunan birçok kurumumuzun katkılarıyla Bayburt’a ait ürünlerin coğrafi tesciliyle ilgili olarak bir çalışma başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tescilli ürünü olmayan 11 illerimizin de tescilli ürünleri olması gerektiği talimatı üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın himayesinde yürütülen bir çalışmaydı. Biz de zaman kaybetmeden ilk etapta yedi ürünümüzün teklif dosyalarını hazırladık. Bunlar; Bayburt Taşı, Lor Dolması, Tatlı Çorba, Bayburt Ketesi, Bayburt Tel Helvası, Bayburt Ehram Dokuması ve Bayburt Balı’ydı. Dün de Trabzon’da katılmış olduğumuz Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu’nda diğer ürünlerimizle birlikte Bayburt Balımız yerini aldı. Bugün itibariyle başlayan Antalya Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nda da balımız sergileniyor. Bayburt Balımız markalaştı patentini de aldıktan sonra inşallah hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda hak ettiği yerini alacaktır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, Bayburt isminin başta gıda sektörü olmak üzere diğer sektörlerde de isminin duyulması noktasında ciddi projeler yapıldığına vurgu yaparak, “Değerli katkı ve desteklerinden dolayı başta Sayın Maliye Bakanımız olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze, Üniversitemize, DOKAP’a, Arıcılar Birliğine ve özellikle arıcılığa ve bal üretimine emek veren arıcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gıda sektöründe önemli bir yer tutan ve insan sağlığı için çok kıymetli bir ürün niteliğinde olan balın, Bayburt adıyla da markalaşması Bayburt adına gurur ve mutluluk verici bir durum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hasat sezonunun başta arıcılarımız olmak üzere ilimiz ve ülkemize bereket ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ise 2015 yılında Bayburt Balı’nın organik olarak markalaşması yönünde bir proje hazırlandığını ve Anzer Yaylası’na komşu Orsor Vadisi’nde yer alan 5 köyün organik üretim kapsamına alındığını bildirdi. Proje kapsamında 360 arıcıya mesleki eğitim verildiğini aktaran Karabulut, “Eğitim verdiğimiz arıcılarımızdan 25’ini organik üretim kapsamına dahil ettik ve üretime başladık. Burada üretilen balların analizlerini Bayburt Üniversitesi düzenli olarak gerçekleştiriyor. Daha sonra Bayburt Balı olarak marka çalışmamızı gerçekleştirdik. Şu anda bu marka ile dolum yapıp pazarlamaya hazır hale getirdik. Projemizin ikinci etabında paketleme tesisi ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu projemizde onaylandı. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde yeri hazır olan bu paketleme tesisimizi arıcılar birliğimiz ile birlikte kurduğumuz zaman seri bir şekilde bunun üretimini gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

Organik Bal üretim projesinin Bayburt’un 9 bölgesinde gerçekleştirileceği bilgisini veren Karabulut, “Geçen yıl sadece Orsor Vadisi balını tanıtmıştık. Bayburt’un her bölgesi ayrı bir değer. Bayburt’un dokuz vadisinin balını dokuz başlık altında ayrı ayrı markalaştırdık. Bununla ilgili de 610 bin liralık bir proje hazırladık. Bu projemizde 2018 yılında uygulanmak üzere onaylanmış bir proje. İnşallah önümüzde duran Bayburt’un dokuz ayrı vadisini temsil eden bu ballarımızı Bayburt Balı adı altında seri üretime geçirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Ayvaz , Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve arıcılar katıldı.?