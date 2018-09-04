Bayburt Belediyesi bir projeyi daha hayata geçiriyor

Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla birlikte projelerini bir bir hayata geçiren Bayburt Belediyesi, bir projenin daha çalışmalarına başladı.

Bayburt Belediyesi, Tuzcuzade Mahallesi’nde yapılacak kapalı pazar projesinde inşaat çalışmalarını başlatarak projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje, kapalı ve modern bir şekilde planlandı. Giyim, sebze ve meyve ile hırdavat ürünlerinin satış reyonlarının ayrı olacağı kapalı pazarın zemin katında ise birde otopark bulunacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bir büyük projeyi daha Bayburt’a kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Memiş, “Bayburt Belediyesi olarak vatandaşımızın beklentilerini karşılamak ve hayal edilen, kadim şehir kültürü ile modern şehir yapısının buluştuğu Bayburt’u oluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı iki yıl önce tamamlamıştık. Modern şehirlere yakışır, kalıcı ve titiz bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarımızı yaptık. Bunların yanında iki ayrı şehir parkını hizmete sunduk. Mahallelerimizde semt sahalarını bir bir hizmete sunuyoruz. Biri 150 diğeri ise 70 araçlık kapalı otoparkı faaliyete geçirdik. Güneş Enerjisi Santrali, Aile Yaşam Merkezi, Saklı Cennet Tatil Köyü gibi büyük projelerimiz tamamlandı ve faaliyetlerini sürdürüyor. 2018 yatırım projelerimiz arasında yer alan Kapalı Halk Pazarı projesini de şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hem vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri, hem de pazar esnafımızın rahat etmesi adına hayata geçireceğimiz kapalı halk pazarı projesi modern bir yapı olacak. Giyim, sebze ve meyve ile hırdavat ürünlerinin satış reyonlarının olacağı kapalı pazarın zemin katında ise birde otopark bulunacak” diye konuştu.