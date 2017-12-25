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25 Aralık 2017 16:47

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübünden bir madalya daha

4 yıldır Bayburt’a birçok madalya kazandıran Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor kulübünden bir madalya daha geldi.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübünden bir madalya daha

25 Aralık 2017 16:47


Rize’de gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda ringe çıkan Osman Ali Akbulut rakibini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı.


Akbulut müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2 yıl aradan sonra hem guruplar hem de Türkiye finallerinde aldığı iki madalyayı da Bayburt’a, Belediye Başkanı Mete Memiş’e ve Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse’ye hediye ettiğini belirterek, "Ocak ayında yapılacak olan U 22 Türkiye Şampiyonasında şampiyonluk elde edip Avrupa’da da başarılı olup ilimizi hak ettiği başarılara ulaştırmak istiyorum" ifadelerini kulandı.




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