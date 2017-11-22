Kulüp, hazırlıklar çerçevesinde son olarak 11 Kasım 2017’de Trabzon’da Trabzon Belediyesi Boks Kulübü, Osmanlı Boks Spor Kulübü ve Gürcistan Karmasının katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü turnuvada yer aldı.

Turnuvada iyi sınavlar verdik

Turnuva dönüşünde açıklamalarda bulunan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu, yaklaşan Türkiye Şampiyonası için iyi sınavlar verdiklerini belirterek, “Maçlar sporcularımız için gayet verimli geçti. Ön hazırlıklarımızı belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız ve belediye personelimizin destekleriyle sürdürerek başarıya ulaşacağız” dedi.