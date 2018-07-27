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27 Temmuz 2018 16:08

Bayburt Belediyesi’nden gurbetçilere ev sahibi olma fırsatı

Bayburt Belediyesi il dışında ve yurt dışında yaşayan Bayburtluların Bayburt’a geldiklerinde rahatlıkla kalabilecekleri 1+1 daireleri satışa çıkarıyor.

Bayburt Belediyesi’nden gurbetçilere ev sahibi olma fırsatı

27 Temmuz 2018 16:08


Projesi Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve yapımı tamamlanan Tuzcuzade Mahallesi Şehit Osman Dağı mevkinde bulunan 30 adet 1+1 dairenin satışı 7 Ağustos 2018 tarihinde saat 15.00’te ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Bayburt Belediyesi’nin 4. Katında bulunan meclis toplantı salonunda yapılacak olan ihaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek.


Büyüklükleri 52 ile 57 metrekare arasında değişen dairelerin ihale başlangıç fiyatları büyüklüklerine göre 60 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. 1+1 konutlar özellikle il dışında ve yurt dışında yaşayan Bayburtlulara memleketlerinde bir ev sahibi olma konusunda büyük avantajlar sunuyor.




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