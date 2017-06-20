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20 Haziran 2017 10:43

Bayburt Belediyesi’nden Osmanlı şerbeti ikramı

Bayburt Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ramazan etkinlikleri oldukça ilgi görürken etkinlikler kapsamında Osmanlı Şerbeti ikramı gerçekleştiriliyor.

Bayburt Belediyesi’nden Osmanlı şerbeti ikramı

20 Haziran 2017 10:43

Bu sayede Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden biri olan Ramazan şerbeti dağıtımı, Bayburt Belediyesi tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Geleneksel kıyafetleriyle Bayburt sokaklarına inen Osmanlı şerbetçisi iftarın ardından vatandaşları ramazan şerbeti ikramıyla serinletiyor. Şerbet ikramı özellikle teravih namazı sonrası yoğun ilgi görüyor.


Osmanlı’da çok meşhur olan ve padişaha altın tombaklarda sunulan elma, erik, demirhindi, narçiçeği, taze zencefil, kabuk tarçın, kakule, karanfil ve kuşburnundan oluşan Ramazan şerbetinin, içeni dinç tuttuğunu ve susuzluk hissini azaltarak, orucun kolay tutulmasını sağladığı biliniyor. Osmanlı döneminin vazgeçilmelerinden olan seyyar şerbetçiler tarafından sırtlarına aldıkları güğümlerle bellerine doladıkları bardaklara dökülerek satılan ramazan şerbeti Bayburt Belediyesi’nin organizasyonuyla Bayburtlularla buluştu.




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