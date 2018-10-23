Bayburt İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Bayburt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2018 yılı 4. Olağan toplantısı Bayburt Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında yapıldı.

Bayburt Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan toplantıya Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı ve diğer Kurul üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşması Kurul Başkanı tarafından yapıldıktan sonra gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri, Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci tarafından yapılan sunumla Kurul üyelerine anlatıldı.

Kahveci tarafından; 2018 yılı ilk dokuz ayında yaklaşık 1.110 kişinin özel sektör de Kurum aracılığı ile işe yerleştirildiği; yaklaşık 5550 kişiye danışmanlık hizmetinin verildiği, 2541 kişilik TYP Projesinin devam ettiği; 16'sı istihdam garantili, 14'ü geleneksel ve özel politika gerektiren kurs olmak üzere, toplam 30 kursun düzenlendiği; Bu kurslardan 328 kişilik kısmın istihdam garantili, 305 kişilik kısmın da özel politika gerektiren kurs olmak üzere, toplam 633 işsizin yararlandığı ve yaklaşık 170 kişilik istihdam sağlanacağı konularında bilgilendirme yapıldı. Yine 371 kişilik işbaşı eğitimi ve 200 kişilik girişimcilik eğitimi faaliyetleri ayrıntılarıyla aktarıldı. Başlatılan kursların Yıllık İşgücü Eğitim planına göre gerçekleştirildiği söylendi. İŞKUR İl Müdürlüğünce mevsim şartlarına göre, İlin çeşitli noktalarında, belirli günlerde stant açılarak Kurum hizmetlerinin anlatıldığı; Bayburt Üniversitesinde bulunan hizmet noktasında, Salı günleri 1 personelle, Kurum hizmetlerinin bilgilendirmelerin gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Yine bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2018 yılı içerisinde 516 işyeri ziyareti ve 46 okul ziyaretinin yapıldığı söylendi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı Kurul başkanı tarafından sonlandırıldı.