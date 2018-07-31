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31 Temmuz 2018 13:49

Bayburt İl Özel İdare transfer şovu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdare transfer şovu yaptı

31 Temmuz 2018 13:49


TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor Nazilli Belediye Spor’dan Serdar Eyilik ile 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra , Darıca Gençlerbirliği’nden Emre Hasan Balcı 2 yıllık , Kırklareli Spordan Kaleci Alişan Şeker ile 1 yıllık, Nazilli Belediye Spordan Bora Yelken ile 2 yıllık, Osmaniye Spordan Selçuk Kaban ile 2 yıllık, 24 Erzincan Spordan Serhat Keskinsoy ile 2 yıllık, Batman Petrol Spordan Kaan Çebi ile 2 Yıllık, Ümraniye Spordan Kerem Az ile Kiralık, Balıkesir Baltok spordan İbrahim İçuz ile 2 yıllık, Tekirdağ Spordan Kaleci Çağan Kazancılı ile 2 yıllık iç transferde Eren Açıkgöz ve Ali Kemal Yükseker ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , "Takımımızın ihtiyacı olan ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Teknik Sorumlu Bülent Demirkanlı ise, “Bizi hedefe taşıyacak futbolcuları transfer ettik ve devamı gelecek, inancımız bu transferlerimizle oluşacak takımımız en iyi yerlere taşıyacak ekip ruhu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.




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