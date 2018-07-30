Bayburt İl Özel İdare transfere hızlı girdi

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Spor Nazilli Belediye Spor ‘dan Serdar Eyilik ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , "Takımımızın ihtiyacı olan ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız başladı. Nazilli Belediye Spor ‘dan Sol Kanat Serdar Eyilik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun. Taraftarlarımız içleri rahat olsun, takımımızın ihtiyacı olan her bölgeye en iyi transferleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.