Bayburt İŞKUR Kariyer Günü etkinliği düzenledi

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce istihdamın artırılması ile işçi, işveren, öğrenci, iş arayanlar ve işini değiştirmek isteyenlerin, İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi edinerek bu hizmetlerden yararlanmalarına yardımcı olmak, çalışanlar ile öğrencilerin kariyer planlamalarına yön vermek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği Kariyer Günü Etkinliğini Bayburt İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şair Zihni Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Üniversite ve lise öğrencileri ile halktan yoğun katılımın olduğu etkinliğin, açılış konuşması Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci tarafından gerçekleştirildi. Kahveci Kariyerin uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bunun içinde gayret göstermek gerektiğini söyledi. Bu amaçla İŞKUR olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk etkinlikle ilgili konuşmasını gerçekleştirdi.

Kariyer Günü Etkinliğine, Erzurum Atatürk Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Ateş, İTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Ubeydullah Kahveci ve Eğitimci İpek Solak Demirkıran konuşmacı olarak katıldı.

Kürsüye çıkan değerli konuşmacılar, kendi hayatlarından kesitler sunarak, yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar, kariyer planlaması yapan, planlama yapma aşamasında olan öğrenci ve genç katılımcılara tecrübeleri ile izlemeleri gereken yol ve yöntemler hakkında hazırladıkları slayt gösterileri eşliğinde sunumlar yaparak, onlara tavsiye ve telkinlerde bulundular.

Soru-cevap bölümüyle tamamlanan Etkinlikten, hayatlarına yön verecek bir şeyler öğrenmenin mutluluğu ve gelecek yıl düzenlenecek Kariyer Günü Etkinliğinde buluşmak temennisi ile ayrılan katılımcılar, programı düzenleyen Bayburt Çalışma ve İl Kurumu İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade ederek, çok güzel bir gün geçirdiklerini kaydettiler.