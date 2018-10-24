Bayburt Kapalı Halk Pazarı'na kavuşuyor

Bayburt Belediyesi'nin Bayburt'taki Pazar esnafını olduğu kadar vatandaşı da rahata kavuşturacak olan projesi Kapalı Halk Pazarı'nın inşası hızla ilerliyor.

Tuzcuzade Mahallesi Bacanaklar mevkiinde bulunan 3 bin 600 metrekare büyüklüğündeki alanda yapımı hızla süren Kapalı Halk Pazarı'nda son olarak prefabrik kolon montajı tamamlandı. Zemin düzleştirme çalışmalarının devam ettiği pazarın üzeri ise yakın zamanda kapatılmaya başlanacak.

Pazar esnafının hava şartlarından etkilenmeden satış yapabileceği pazarda çalışmalar tamamlandığında Bayburt her şeyiyle nitelikli bir kapalı halk pazarına kavuşmuş olacak.