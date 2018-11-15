Bayburt Organize Sanayi Bölgesi yapılan tahsislerle gelişmeye devam ediyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Plastik firması sahibi Muhammet Karagöz'ü Valilik Makamında kabul etti.

Organize Sanayi Bölgesinde kurmak istediği tesis ile ilgili Vali Pehlivan'la bir süre görüşen firma sahibi Muhammet Karagöz, 1984 yılından beri küçük sanayi sitelerinde üretim yapmakta olan Bayburt Plastik Firması olarak Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için tahsis talebinde bulundu.

Ziyaret vesilesiyle açıklamada bulunan Vali Pehlivan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek "Bugün yapmış olduğumuz tahsis aslında tam olarak Organize Sanayi Bölgelerinin misyonuna uygun bir tahsis. Zira temel hedefimiz küçük sanayi sitelerinde belli bir ekonomik olgunluğa ulaşan firmalarımızı organize sanayi bölgemize çekerek, bu firmaların atölyecilikten endüstriyel üretime geçişini teşvik etmektir. Bu nedenle müteşebbisimizi tebrik ediyor, yatırımının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Artan üretimle birlikte küçük sanayi sitesindeki atölyesinin ihtiyaca cevap vermediğini ifade eden firma yetkilisi Muhammet Karagöz "Organize Sanayi Bölgesinde kuracağımız tesisle hem üretim miktarımızı, hem de üretim kalitemizi arttıracağız. Bizleri teşvik eden yaklaşımları ve desteklerinden dolayı sayın Valimize teşekkür ediyorum." dedi.