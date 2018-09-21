Bayburt OSB'ye 50 milyon liralık yatırım

Bayburt Valisi Hamza Pehlivan, Bayburt OSB'de yapı malzemesi imalatı için 50 milyon liralık yatırım yapacak firmanın inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Fabrikanın kasım ayında üretime geçeceğini belirten Pehlivan, “Aslantürk firmamıza toplam 43 bin metrekarelik bir yer tahsis etmiş olduk. Onlarda hızlı bir şekilde yatırım çalışmasına başladılar. Ve şu anda memnuniyetle görüyoruz ki temeller atılmış yerler açılmış hafriyatı için gerçekten yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Ve aldığım bilgilere göre de Kasım ayında açılışı gerçekleştirilecek” dedi.

Yatırımcılara teşekkür eden Pehlivan, "Firma, EPS blok üretimi yapacak. Burada üretilecek ürünler hem yurt dışı hem de yurt içi pazarda satılacak. Ekonomik sıkıntıların söz konusu olduğu, kararlı ve dik duruş sergilenmesi gereken, ısrarla yatırıma ve istihdama yönelik adımlar atılması gereken dönemde böylesi önemli bir yatırımı gerçekleştiren girişimcilerimize ilimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.