Bayburt şehitliği ziyaret edildi

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu’nun kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu ile şehitler için ziyarette aşrı şerif okunup dua edildi.

Şehitlikte bulunan ve Bayburtlu bütün şehitleri temsil eden anıt mezarları da ziyaret eden Vali Pehlivan kabirlere karanfil bıraktı. Şehitler için dualar edilmesinin ardından ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.