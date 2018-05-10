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10 Mayıs 2018 12:38

Bayburt Üniversitesi’nde 10. yıl etkinlikleri

10.

Bayburt Üniversitesi’nde 10. yıl etkinlikleri

10 Mayıs 2018 12:38

Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın 3. Gününde düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşanırken, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.


yılını dolu dolu bir etkinlik haftası ile kutlayan Bayburt Üniversitesi ailesi, haftanın 3. Gününü unutulmayacak anılarla geride bıraktı. Yağmurlu havaya rağmen katılımın yoğun olduğu etkinliklerde, öğrenciler ve akademisyenler gönüllerince eğlendi.


3. gün etkinlikleri, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rabia Aslan tarafından hazırlanan Tezhip ve Minyatür Sergisinin açılışı ile başladı. Hayatı, tasavvufi perspektiften sanata aktaran sanatçının eserleri, katılımcıların beğenisini topladı. Sergiye, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Süleyman Şimşek; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Sergi etkinliğinden sonra, TEMA Öğrenci Topluluğu’nun ‘Bayuni Geleceğe Pedal Çeviriyor’ etkinliğine geçildi. Yağmurlu havaya rağmen pedal çeviren öğrenciler, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.


Günün öğrenciler açısından en renkli anlarına sahne olan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Müzik Grubu konser etkinliğinde gönüllerince oynayan öğrenciler, yaklaşan sınav haftasının stresini atmış oldu. Farkı yörelere ait müzikler eşliğinde oynanan oyunlara akademisyenlerin de katıldıkları görüldü.


Günün son etkinliğinde, TEMA Öğrenci Topluluğu Halk Müziği Korosu tarafından ‘Yöremizden Türküler’ konseri verildi. 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte sahne alan öğrenciler, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Trabzon başta olmak üzere yörenin türkülerinin seslendirildiği gecenin sonunda, öğrencilere plaket verildi. Konsere, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.




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