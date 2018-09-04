Bayburt Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan kayıt işlemleri için Türkiye’nin dört bir yanından şehre gelen öğrenciler ve aileleri, evraklarını teslim etti. Heyecanlı oldukları gözlenen çiçeği burnunda öğrenciler, kayıt oldukları bölüm hakkında detaylı bilgi almak için fakülte binalarını gezdikten sonra aileleri ile birlikte şehir turuna çıktı. Kayıt görevlileri, öğrenciler ve aileleri ile yakından ilgilenerek barınma ve diğer ihtiyaçlar konusunda da ilgili birimlere yönlendirmelerde bulundu.

Öğrenciler Bayburt Üniversitesi’ne yerleşmekten dolayı mutlu olduklarını ve dolu dolu bir öğrenim yaşamı hedeflediklerini dile getirdi. Aileler ise, üniversiteyi ve şehri yakından tanımak istedikleri için eşlik ettiklerini belirterek, güven ve huzurun hakim olduğu Bayburt’a gönderdikleri evlatlarının emin ellerde olduğuna inandıklarını söyledi.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, mevcut rakamlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin her bölgesinden ve birçok coğrafyadan öğrenci profiline ulaştıklarını ifade etti. Yüksek ilgi ve kontenjan doluluklarının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekleyen Coşkun, yeni kayıt olan öğrencilere başarılar diledi.