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27 Kasım 2017 08:28

Bayburt Üniversitesi’nden arıcılara destek konferansı

Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, arıcılara destek vermek, bilgilendirmek ve sorunlarını gidermek amacıyla ’Arı Ürünlerinde Kalite ve Hijyen’ başlıklı bir konferans düzenledi.

Bayburt Üniversitesi’nden arıcılara destek konferansı

27 Kasım 2017 08:28


Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram’ın yaptığı programa, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kadriye Sorkun ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım konuşmacı olarak katıldı.


Konferans kapsamında bölgenin ekosisteminde yer alan ve bal veren, nektar açısından verimli bitkiler hakkında kısa bir sunum yapılarak, kaliteli üretim için bu bitkilere yönelme tavsiyesi verildi. Ayrıca arıcılardan ’sigara içmemeleri, hijyen kurallarına uymaları, periyodik kontrolleri yapmaları’ konularında isteklerde bulunuldu. Arıcılar tarafından merak edilen meselelerin soru-cevap yöntemiyle aydınlatıldığı konferansa, Bayburt Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Ümit Girgel, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Metin Bilgin ile birlikte arıcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.




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