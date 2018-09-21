Bayburt Üniversitesi'nden Uluslararası Sempozyum

Bayburt Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Türk Halklarının Felsefi Mirası' Sempozyumu'nun açılış töreni yapıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen Sempozyuma, 100'ün üzerinde seçkin bilim insanı ve felsefeci katıldı. Türk dili konuşan halkların tefekkür dünyası ve Türk-İslam kültürünün felsefik hatlarını konu alan Sempozyumda, tarih, felsefe, dil ve sosyoloji disiplinleri buluşturan 24 başlık altında 89 bildiri sunulacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultan Rayev, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Felsefeci Prof. Dr. Necmettin Tozlu, bürokratlar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı Sempozyum üç gün sürecek.

Akademik açılış programı dolayısıyla Sempozyuma katılamayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türk-İslam tefekkürüne büyük katkılar sunmasını beklediği Sempozyumun, farklı coğrafyalarda yaşayan ancak birbirlerine gönül ve fikir bağıyla bağlı olan halklar arasında yeni köprüler inşa edeceğine yürekten inandığını söyledi.