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15 Haziran 2017 17:58

Bayburt Üniversitesi’nden yerli ve yabancı uyruklu öğrencilere iftar

Bayburt Üniversitesi’nde Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi’nden yerli ve yabancı uyruklu öğrencilere iftar

15 Haziran 2017 17:58

Bu kapsamda 14 Haziran 2017’de Bayburt Üniversitesi öğrencileri için bir iftar verildi.


Bayburt Üniversitesi’nin Dede Korkut Yerleşkesindeki yemekhanede verilen iftarla başta Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Bayburt MYO Müdürü Prof. Dr. Vecihi Aksakal olmak üzere Bayburt Üniversitesi Senatosu üyesi öğretim üyeleri üniversitede eğitim gören yerli ve yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.




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