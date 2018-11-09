Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan Aydıntepe ilçesine ziyaret

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ilk olarak Aydıntepe Kaymakamlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Aydıntepe Kaymakamı olarak atanan Mustafa Akın'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Aydıntepe Kaymakamı Akın'a başarılar temennisinde bulundu.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgiler alan Bayburt Valisi Pehlivan; Kamu hizmetlerinin kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içinde titizlikle, hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ve önemli olduğunu vurguladı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Kaymakamlık ziyaretinin ardından Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti.

İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit'den ilçenin asayişi hakkında bilgiler bilgi aldı.

İlçenin ve il merkezinin asayişinin gayet iyi durumda olduğunu görmekten son derece memnun olduğunu ifade eden Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan; daha da iyi hatta çok iyi olması için hizmetlerin devam edeceğini vurgulayarak çalışmalarında başarı diledi.

Kurum ziyaretlerinin ardından çay ocağında vatandaşlarla buluşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi; ardından cadde üzerindeki esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, Aydıntepe İlçesinden ayrıldı.