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03 Temmuz 2017 15:07

Bayburt Valisi Pehlivan şehit ailesini ziyaret etti

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şehit Polis Özel Harekat Serkan Saka’nın ailesini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Pehlivan şehit ailesini ziyaret etti

03 Temmuz 2017 15:07


Vali Ali Hamza Pehlivan, Uzungazi Mahallesi’nde ikamet eden şehit Serkan Saka’nın aile yakınlarından bilgi aldı. Şehidin annesi Songül Saka ile sohbet eden Vali Ali Hamza Pehlivan, sağlık durumunu sordu. Vali Pehlivan daha sonra şehidin eşi Fatma ve abileri Erkan ile Akıner Saka’yla görüştü.


Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade eden Vali Ali Hamza Pehlivan, “Bugün göreve başladığım ilk gün. İlk günümde Şehit Ailemizi ziyaret edip, dualarını almak istedim. Allah aziz Şehitlerimize rahmet eylesin. Aileleri bize Şehitlerimizin emanetidir, başımızın tacıdır. Ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı ülke olarak yoğun mücadelemiz devam etmektedir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin her ferdi tarih boyunca sırası geldiğinde vatanı için canını vermekten geri durmamıştır. Bugün de aynı milli ve manevi duruş devam etmektedir. Bugün bu mücadeleyi ölümüne sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin varlığı ve bağımsızlığının, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz Şehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.


Vali Ali Hamza Pehlivan, ziyaretinin ardından şehidin kızı Zeynep Saka’ya çeşitli hediyeler vererek ailenin yanından ayrıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu ve Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) Başkanı Haluk Akkoyunlu eşlik etti.




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