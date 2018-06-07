Bayburt’a DOKAP kapsamında 13,5 milyon TL yatırım

Kırsal altyapının geliştirilmesi ve kırsal alanda yaşayan çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi amacıyla hazırlanarak 2018 yılında DOKAP’a teklif edilen yol, sulama ve tarımsal projeler kapsamında 13,5 milyon TL’lik yatırım yapılacağını belirten Vali Pehlivan “İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz aracılığı ile özellikle köylerimizdeki sulama altyapı faaliyetleri ve çiftçilerimize yönelik gelir getirici faaliyetler içeren toplam 12 adet projemiz Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylanmıştır. Bu kapsamda İlimizin de dâhil olduğu Doğu Karadeniz Turizm master planı kapsamında yürütülmekte olan yeşil yol projesinin yayla yol bağlantılarımız ile ilgili 2018 yılına ait planlanan 4,5 milyon TL tutarındaki çalışmalar tamamlanacaktır.

Yine İl Özel İdaremiz aracılığı ile 9 köyümüzün küçük ölçekli sulama suyu ve sulama tesisi yapım işi yapım işi 2018 yılında tamamlanacak olup, 6,5 milyon TL tutarındaki bu çalışmalar ile toplamda 15.500 dekar tarım arazisi sulama imkânına kavuşacaktır.

Diğer yandan hayvancılığımızın geliştirilmesi için büyük önem arz eden Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 69 adet sera kurulumunu içeren Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi, Organik Arıcılık Projesi, Organik Ürünler Pazarı Projesi, Organik Gübre Üretim Projesi ve Çiftçi Ortak Tarım Makineleri Parkı Projesi uygulamaya konulacaktır. Toplamda 2,5 milyon TL’lik yatırım içeren bu projeler ile çiftçilerimizin yeni üretim tekniklerini kullanması, girdi maliyetlerinin azaltılması ve pazarlama olanaklarının artırılması sağlanacaktır.

Tüm bu projelerin yatırım programına alınması vesilesi ile başta Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Kalkınma Bakanımıza ve Dokap Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunuyor, 2018 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.