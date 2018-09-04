Bayburtlu arıcıların “ballı” mesaisi

Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt’ta ürün yetiştiren arıcılar bu yıl hasattan umutlu.

İlkbahar aylarında kovanları ile çıktıkları zorlu yolculuğun ardından yaz aylarında arıların bakımı için büyük emekler sarf eden arıcılar, bugünlerde sabah erken saatlerde kovanlardan topladıkları petekleri, çadırlarda sağım makinesiyle sağarak satışa hazır hale getiriyor. Rekolte açısından verimliliğin yüksek olduğunu belirten Bayburt’taki arıcıların yüzü de gülüyor.

Bayburt merkeze bağlı Gümüşsu Köyü’nde yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan İlhan Kelleci, arılarını Tokat Erbaa’da kışladıktan sonra bahar aylarında memleketine getiriyor. 5 ay boyunca kovanlarından en kaliteli balı almak için meşakkatli bir uğraş içerisine giren Kelleci, bugünlerde sağıma başladığını belirterek şunları kaydetti:

Bu yıl verim güzel oldukça memnunuz. Şimdi sağım zamanı geldi. Balı çerçeve olarak kovanlarımızdan alıyoruz ve sağım makinesinin içerisine yerleştiriyoruz. Buradan çıkan süzme balımızı kavanozlara yerleştiriyoruz ve tüketiciyle buluşturmak için hazır hale getiriyoruz.”

Bayburt balının kalitesine de değinen Kelleci, “Burada hem rakımın yüksek olması hem de envai çeşit çiçeğin bulunması bala kalite veriyor. Özellikle kekik, geven bala ayrı bir aroma ve tat veriyor.” dedi.

Trabzonlu gezgin arıcı Ayhan Şal’da Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyüne ailesiyle birlikte bahar aylarında geldiklerini belirterek, zorlu mesailerinin de başladığını söyledi. 5 ay boyunca gece gündüz arılara baktıklarını ve aynı zamanda ayı nöbeti tuttuklarını da sözlerine ekleyen Şal şunları kaydetti:

“Arımız çok olduğu için özellikle gecemiz gündüzümüze karışıyor. İşimiz kolay değil. Arıcılıkta bilgi paylaşım olduğu gibi aynı zamanda bunu sahaya yansıtmak, arının dilinden anlamak çok önemli. Yani arıda ne kadar güzel tespit yarsanız bu hasada yansır. Tabi ki, çıkan balın kalitesi de birazda arıcıya düşüyor. Aldığımız balın zamanını tam çiçek mevsimine getirip iyi bal almayı sağlarız. Onun dışında burada sadece gündüz çalışmamız yetmiyor. Gece nöbetimiz de var. Ayı nöbeti tutuyoruz.”

Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarının bulunduğu bölgede ürettikleri balın çok kaliteli olduğunu ifade eden Şal, hasat zamanı geldiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Buranın flora yapısı, çiçek çeşidi çok fazla, endemik bitkiler de var. Aynı zamanda doğamız çok geniş ve bakir alan mevsimde uzun sürünce bal verimi yüksek oldu. Balımız çok kaliteli oldu. Şu anda sağıma başladık ürünlerimiz alıyoruz. Yavaş yavaş pazara çıkıp ürünlerimiz dağıtmaya başlayacağız.”