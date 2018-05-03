Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 09:20

Bayburtlu eldivenler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Bayburt’un ev sahipliği yapacağı Temmuz ayındaki Alt Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburtlu eldivenler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor

03 Mayıs 2018 09:20


Hazırlıklar çerçevesinde 28 Nisan 2018’de Trabzon ‘da yapılan, Gümüşhane, Trabzon ve Bayburt ‘un yer aldığı hazırlık müsabakalarında oldukça iyi maçlar çıkaran Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bu Türkiye Şampiyonasında da madalyalara talip olduğunu gösterdi.


Turnuva dönüşü açıklamalarda bulunan antrenör Bekir Paşaoğlu, “Hazırlıklarımızı belediye başkanımızın destekleriyle çok iyi bir şekilde yapıyoruz. İnşallah ilimizi ve belediyemizi aldığımız ve alacağımız başarılı sonuçlarla daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç