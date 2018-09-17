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Bayburtlu şair Akengin'in ismi sokağa verildi

Bayburt Belediyesi Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, TÜRKSAV Başkanı şair-yazar Yahya Akengin’in ismi Şingah Mahallesi’nde bir sokağa verildi.

Bayburt Belediyesi Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, TÜRKSAV Başkanı şair-yazar Yahya Akengin'in ismi Şingah Mahallesi'nde bir sokağa verildi.


MHP'li Belediye Meclis Üyesi Süreyya Türkmenli'nin teklifi oy birliğiyle kabul edildi.


Türkmenli, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.


Akengin'in Türkiye'ye ve Türk Dünyası'na mal olmuş bir şahsiyet olduğunu hatırlatan Türkmenli, “Yahya Akengin hocamıza gösterilen bu vefadan dolayı belediye meclisimize ve kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.


Akengin'in ismi Şingah Mahallesi'ndeki yeni yerleşim alanlarından 224 ada, 63 parselde yer alan sokağa verildi. Akengin'in isminin verildiği sokakta 112 Acil Servis, AFAD ve Bayburt İtfaiye Müdürlüğü gibi kurumlarda inşa edilecek. Önümüzdeki günlerde sokağa yeni tabelasının yerleştirileceği öğrenildi.


Şiirlerin, öykülerinde, tiyatro oyunlarında, romanlarında Bayburt'u ve Bayburt'ta yaşanan Ermeni Mezalimi, Seferberlik acıları gibi konuları işleyerek geleceğe bırakan Yahya Akengin, Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri'nin de gerçekleşmesinde büyük pay sahibi.


Akengin, ilk yıllarından itibaren hem Türkiye'den hem de Türk Dünyası'ndan ünlü şairleri şölenler kapsamında gerçekleştirilen Şair Zihni Şiir Geceleri'ne katılımlarını sağlamış, Bayburt'un bu şairlerin şiirlerinde konu edilmesine de vesile olmuştu.


Bu yıl 50. Sanat yılını kutlayan Yahya Akengin için Nisan ayında Bayburt Üniversitesi tarafından '50. Sanat Yılında Yahya Akengin ve Sanatı' adlı panel gerçekleştirilmişti.

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