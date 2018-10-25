Bayburtlular dünya şampiyonunu karşıladı

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı bu yıl 40'ıncısı Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sağ Kol Dünya Bilek Güreş Şampiyonu olan milli sporcu Tuncay Başaran memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı'nın sporcusu olan Tuncay Başaran, sağ kol 90 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Kupayı almasının ardından memleketi Bayburt'a gelen Başaran için karşılama töreni düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Genç Osman Atlı Spor Kulübü sporcuları ve davul zurna eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca at üzerinde hemşehrilerini selamlayan Başaran tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Saat Kule Meydanı'nda Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğü mehteran takımının gösterisiyle devam eden etkinlikte vatandaşlar halay çekerek Başaran'ın şampiyonluğunu kutladı.

Bu dalda 3. kez Dünya şampiyonu olan Başaran, şampiyonaya özverili bir çalışmayla hazırlandığını belirterek, “90 kiloda sağda dünya şampiyonu, solda dünya 3.'sü oldum. Vatanımıza milletimize Bayburt'umuza hayırlı olsun. Allah'ın izniyle önümüzdeki turnuvalarda da ay yıldızlı bayrağımızı en güzel yerlerde dalgalandıracağız” dedi.

Spor camiası olarak onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise, “Yanımızda dünyanın bileğini bükemediği, dünya şampiyonu bir kardeşimiz var. Biz bu kardeşimizin çok kısıtlı imkanlardaki çalışmalarına şahit olduk. Ve müdürlük olarak bu kardeşimizin imkanlarının daha da geliştirilmesi için antrenman salonlarından çalışma ortamlarına varıncaya kadar bilek güreşi sporcularımızı elimizden geldiğince desteklemeye gayret ettik. Sağ olsunlar kardeşlerimizde bizim onlara sunduğumuz katkının karşılığını fazlasıyla verdiler. Ben Tuncay kardeşimizi tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliğin ardından Bayburt Valiliği'ni ziyaret eden Başaran'a Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından hediye takdim edildi.