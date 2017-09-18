Bayburt’ta 14 bin öğrenci ders başı yaptı

21 Şubat Kurtuluş İlkokulu’nda gerçekleşen törene Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’ta bugün itibariyle 14 bin 104 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti. Pehlivan, “Bugün itibariyle Bayburt’ta 146 okulumuzda 14 bin 104 öğrenciyle eğitim öğretime tam olarak başlamış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle üniversitemizde başlayacak. Dolayısıyla 14 bin milli eğitimimize bağlı okullarda, 11 bin de üniversitemize bağlı okullarda öğrencilerin başlamasıyla gerçekten şehrimizin önemli bir öğrenci hareketliliği olduğunu görüyoruz. Buda hepimizi gururlandırıyor sevindiriyor.” İfadelerini kullandı.

Eğitim ve öğretimin aileden başladığına dikkati çeken Vali Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hayat başlı başına bir okul. ve bu eğitim öğretim dediğimiz olgu aileden başlıyor. Birinci basamağı muhakkak ki ailelerimiz teşkil ediyor. Daha sonra sizleri ana sınıfındaki öğretmenleriniz, daha sonra ilköğretimde, lisede, üniversitede derken bu hayat yolculuğu eğitim öğretim kulvarında devam ediyor. Tabi amacımız sizlerin zihinlerini bilgilerle, bilimsel gelişmelerle, teknolojik gelişmelerle ve bununla ilgili gelişmelerle doldurmak. Bunun yanında da gönüllerinizi milli, ahlaki, kültürel değerlerimizle de yeşertmek ve donatmak. Bu ikisi birlikte olduğu sürece inanıyoruz ki, kendi değerlerimizle harmanlanmış bilgi bizlere çok daha faydalı olacak ve inşallah hem kendi kariyer çizgimiz hem de ailemiz için, çevremiz için faydalı bir fert olmamızı sağlayacak rehberliği bu okullarda öğretmenlerimiz sayesinde inşallah edineceğiz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ise, geleceğimiz için eğitim öğretim politikalarının hayati önem taşıdığını belirterek, “Bunun için devletimiz milli bütçeden en büyük payı milli eğitime ayırmaktadır. Okullar spor salonları, pansiyonlar yapılmakta. Yapılan bu binaları teknolojik ekipmanlarla donatmaktadır. Öğrencilerimiz sınıflarına girince yıl boyunca okuyacağı ders kitaplarını sıraların üzerinde bulunmaktadır.” dedi.

Program öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine “hoş geldiniz” çiçeği taktim etmesiyle son buldu.