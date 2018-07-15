Bayburt’ta 15 Temmuz anma programı

Etkinlik kapsamında çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Caddesi’nde toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek Saat Kule Meydanı’na kadar yürüdü. Ardından burada düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’anı Kerim okunup 15 Temmuz Gecesi yaşanan olayların yer aldığı slayt gösterisi izlendi. Program protokol konuşmaları ve öğrenciler tarafından seslendirilen ilahi dinletisinin ardından son buldu.

Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Adalet komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Ramazan Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.