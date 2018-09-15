Bayburt'ta Ahilik Haftası bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Selahattin Karaman, bu yıl 11.'si düzenlenecek olan Ahilik Haftasının salı günü protokol ziyaretleriyle başlayacağını kaydederek, “Çarşamba günü ise Şehit Nusret Parkında gerçekleştirilecek olan mehter takımı gösterisi, ahi pilavı ve halk oyunları gösterisinin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki ‘şet' kuşanma töreni ve ahilik konulu tiyatro ile devam edecek. 10. yılını dolduran kutlamalar nedeniyle bugüne kadar Bayburt'ta yılın ahisi seçilenlerin fotoğraflarını paylaşarak etkinliklerin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde kutlanacak” dedi.