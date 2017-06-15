Bayburt’ta Başbuğ hatıra ormanı oluşturuldu

Çevre ve Orman tahribatının zirveye çıktığı, çarpık kentleşmenin şehirlerimizi ve doğal zenginliklerimizi tehdit ettiği asrımızda bu tahribatın en büyük nedenlerinden birisinin, milli ve manevi bağlarından koparılan, kapitalist düzenin ruhsuz maddi çarklarında ezilen, insan tipi olduğunu vurgulayan Ülkü Ocakları Bayburt il Başkanı Fatih Ötünç sözlerine şöyle devam etti; “Kıyametin kopacağını bilseniz ve elinizde bir fidan olsa yinede o fidanı dikiniz diye buyuran Alemlere rahmet, İki Cihan Serveri Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) efendimizin yolundan gitmeyi ve onun ahlakı ile ahlaklanmayı en büyük Ülkü bilen Türk İslam Ülkücüleri olarak Ocağımızın hatıra ormanı projesi kapsamında ; Bayburt Aslan dağı mevkisinde rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş adına çam fidanı dikip hatıra ormanı oluşturduk. Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı olarak bundan sonrada varlığımızı varlığına adadığımız Türk Milletine Sosyal Sorumluluk Projeleri ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Projemiz boyunca desteklerini esirgemeyen Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ve Personeline, İl Ocak Yöneticilerimize, Teşkilat mensubu yiğit kardeşlerimize vede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı olarak hedeflerimizi daha da büyüterek,geniş kapsamlı, vizyon projelerle şehrimize hizmet etmeye, büyük Türk İslam Medeniyetinin yeniden inşası için dur durmak bilmeden, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda Cenab-ı Hakk yar ve yardımcımızdır.”