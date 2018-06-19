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19 Haziran 2018 13:27

Bayburt’ta çiftçiye fide dağıtımı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare desteği ile bu yıl için Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 207 üreticiye toplam 50 bin 154 adet fidenin dağıtımının yapıldığı söyledi.

Bayburt’ta çiftçiye fide dağıtımı

19 Haziran 2018 13:27


Bayburt’ta gerek örtü altı ve gerekse açıkta sebze yetiştiriciliği konusunda son yıllarda büyük gelişmeler olduğunu belirten Karabulut;


"Beslenmede sebzelerin önemi herkesin malumudur. Ancak sağlıklı ve taze sebzeye ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır. İlimizde kimyasal girdiler çok az kullanılarak veya hiç kullanılmadan tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu da tüketicinin daha sağlıklı, güvenilir ve taze sebzeye ulaşmasında bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak iklimin olumsuz etkisi sebze üretiminin belirli birkaç köy ve merkezde gelişmesine olanak sunmuştur. Gerek örtü altı ve gerek se açıkta, başta domates, biber ve hıyar olmak üzere ekonomik düzeyde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiftçilerimizin ana sorunu bu noktada kaliteli, piyasada rağbet gösterilen ve şartlarımıza uygun fide temini olmaktadır. İl Özel İdare destekli olarak uyguladığımız bu proje ile talep edilen domates, biber, hıyar, kavun ve karpuz fideleri temin edilerek dağıtımı yapılmıştır. Alınan fideler toprak ile buluşturulmuş olup, yetiştiriciliği başlamıştır." dedi.




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