Bayburt’ta ‘Çocuk İstismarına Hayır’ resim sergisi

Üniversiteli öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen resim sergisine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. İstismara maruz kalan çocukların yaşamış olduğu psikolojik ve toplumsal yıkıma vurgu yapan görsellerin kullanıldığı resim sergisi gün boyunca akademisyenlerin ve öğrencilerin ziyaretine açık kaldı.

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç, “Toplum vicdanını derinden yaralayan, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ruhi ve fiziki gelişimini olumsuz etkileyen bu insanlık dışı, tarifi mümkün olmayan olayları gerçekleştiren çukurlaşmış mahlûklar devletimiz tarafından en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Bu cezada; idamdır” dedi.