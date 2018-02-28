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28 Şubat 2018 13:52

Bayburt’ta ‘Çocuk İstismarına Hayır’ resim sergisi

Bayburt Ülkü Ocakları, artan çocuk istismarlarına dikkat çekmek için Bayburt Üniversitesi’nde resim sergisi düzenledi.

Bayburt’ta ‘Çocuk İstismarına Hayır’ resim sergisi

28 Şubat 2018 13:52


Üniversiteli öğrencilerin öncülüğünde gerçekleştirilen resim sergisine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. İstismara maruz kalan çocukların yaşamış olduğu psikolojik ve toplumsal yıkıma vurgu yapan görsellerin kullanıldığı resim sergisi gün boyunca akademisyenlerin ve öğrencilerin ziyaretine açık kaldı.


Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç, “Toplum vicdanını derinden yaralayan, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ruhi ve fiziki gelişimini olumsuz etkileyen bu insanlık dışı, tarifi mümkün olmayan olayları gerçekleştiren çukurlaşmış mahlûklar devletimiz tarafından en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Bu cezada; idamdır” dedi.




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