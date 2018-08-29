Bayburt’ta çocuk parkı için imza kampanyası düzenlendi

Kampanyaya 150 aile imza atarak destek verdi.

Bayburt Tuzcuzade Mahallesi’nde yapılması düşünülen kapalı pazar yerine mahalle sakinleri karşı çıkıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar alana pazar yeri değil çocuklar için park yapılmasını istiyor.

Daha önce yetkililerin alana park yapılması için kendilerine söz verdiklerini ancak kapalı pazar yeri yapımı için çalışmalara başlandığını iddia eden vatandaşlardan Kadir İşcan, alanın park yapılması için imza kampanyası başlattıklarını ve 150 ailenin kendilerine destek verdiğini belirtti.

Mahallelerinde çocukların güvenle oynayabileceği bir park olmadığını sözlerine ekleyen İşcan şunları kaydetti:

"Mahallemizin çocukları için güzel bir park, vatandaşlarımızın oturup vakit geçireceği yeşil bir alan yapılacağının sözü verildi bizlere. Buraya geldi incelediler. Ama bu seçimlerden sonra ne olduysa belediye başkanının buraya otopark ve kapalı pazar yeri yapacağı haberini aldık. Mahalle sakinleri olarak burada hiç kimse kapalı pazar yeri veya otopark istemiyor. İmza kampanyası başlattık ve bu imzaları Bayburt Valiliğine ve Bayburt Belediyesine teslim edeceğiz."

Mahalledeki çocuklardan Yusuf Sami Atayeter ise 6 yıldır mahallede oturduğunu ifade ederek, mahallede tek oynayacağı yerin burası olduğunu belirtti. Atayeter, "Buraya park yapılmasını istiyoruz. Arka taraflar kavşak ve cadde araçların yoğun olduğu yer. Tek oynayabileceğimiz yer burası" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kadir İşcan öncülüğünde toplanan 150 imza Bayburt Belediyesi ve Bayburt Valiliğine teslim edildi.