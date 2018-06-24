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24 Haziran 2018 23:21

Bayburt’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor oy sevinci

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Bayburt’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rekor oy sevinci

24 Haziran 2018 23:21

Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların Türkiye rekoru kırarak yüzde 82’sinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi Bayburt’ta coşkuyla kutlandı.


Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sokağa dökülen binlerce Bayburtlu, konvoylar oluşturarak Türkiye birinciliğini kutladı.


Havai fişekli kutlamaların gerçekleştirildiği Cumhuriyet Caddesi’nde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, MHP ve AK Parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.


Daha sonra burada kurulan kürsüye çıkarak vatandaşlara hitap eden AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt’un Cumhurbaşkanının yanında olduğunu ve oy rekoru kıran hemşehrilerine teşekkür etti.


Seçimde AK Parti’den milletvekili seçilen Fetani Battal ise, “Sadece sizlerin değil bütün Bayburt’un milletvekiliyim. Sizler bana Bayburt’a hizmet edeyim diye oy verdiniz destek verdiniz. Ve bende Bayburtlu her ferdin emrinde olarak Bayburtlu her ferde hizmet etmeye devam edeceğim. Ve sizin iradenizi Meclise taşımak, sizin sevdanızı sevda bilmek benim namus borcumdur sizlere helal olsun“ ifadelerini kullandı.


Kentte sevinç gösterileri devam ediyor.




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