Bayburt'ta Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bayburt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dün yapılan çelenk töreninin ardından bugün Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle devam etti.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tören alanında kutlama programı düzenlendi.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Emniyet Müdürü Sezayi Er, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Pehlivan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra halk oyunları gösterileri sunuldu ve şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra resmigeçitle tören tamamlandı.