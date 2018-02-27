Bayburt’ta danalar Mehmeçik için satıldı

Bayburt Canlı Hayvan Pazarına sabah saatlerinde getirilen danalar, pazardaki besiciler ve vatandaşlardan ilgi gördü. Danalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ve Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe tarafından Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere 8 bin lira değer biçilerek açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Hayvanların satışını başlatan Karabulut, Zeytin Dalı Harekatı’na ülkenin her yerinden destek yağdığını belirterek, 2 hafta önce Bayburt’tan yine benzer bir desteğin Mehmetçik için verildiğini hatırlattı. Karabulut, "Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ülkemizin bir çok yerinde vatandaşlarımızın Mehmetçik Vakfına destekleri var. Biz de bunun başlangıcını 2 hafta önce Bayburt’tan yaptık. Bir vatandaşımız 2 boğasını bağışlamıştı biz de burada 31 bin lira bedelle sattık ve bu para Mehmetçik Vakfının hesabına yatırıldı. Bu artık Bayburt’ta bir süreç başlattı" dedi.

Mehmetçk’e destek vermek için Bayburt’ta vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Karabulut, "Şu anda orada olan askerimize destek vermek için çiftçimiz, köylümüz elindeki imkanlara bakmaksızın bu operasyona destek veriyor. En son Kozluk köyü muhtarımız köy muhtarlığı adına iki tane düveyi bağışlamak istedi. Bizden de yardımcı olmamızı istediler ve bugün burada satılacak. Bunun parası da yine Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu iki hayvan için 8 bin liradan açık artırmayı başlatıyoruz. Simental cinsi 14 aylık bir dişi ve 1 yaşında bir erkek" ifadelerini kullandı.

Karabulut’un satışı başlatmasıyla besiciler, Mehmetçik Vakfına bağışlanan iki danayı da alabilmek için fiyat artırımında bulundu. Normal fiyatı 8 bin lira eden iki danayı Bayburtlu besici Öner Yetişen 10 bin liraya satın aldı.

Karabulut, Kozluk köyü muhtarlığına ve danayı alan besici Yetişen’e teşekkür etti.