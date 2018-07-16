Bayburt’ta ‘Din istismarı’ ile ‘dini istismar eden gruplar’ anlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ahmet Belada Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

Vali Pehlivan, ziyaretine gelen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müşaviri Ahmet Belada’dan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Belada, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında DİB tarafından düzenlenecek konferans ve seminerler ile müftülük personeli ve vatandaşlara “Din istismarı” ile “Dini İstismar Eden Gruplar” hakkında sunumlar gerçekleştirileceğini belirtti. Söz konusu gruplar hakkında düzenlenecek bir dizi seminerle vatandaşların din istismarı yapan gruplardan korunmasını hedeflediklerini belirten Belada, etkinliklere verdiği destekler dolayısıyla Vali Pehlivan’a teşekkürlerini bildirdi.

Vali Pehlivan ise milletimizin cesaret ve ferasetiyle bertaraf edilen ve bütün yurtta Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak icra edilen 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde DİB tarafından gerçekleştirilecek seminerlerin vatandaşların din istismarına karşı bilinçlendirilmesi hususunda isabetli bir çalışma olacağını ifade etti.

Vali Pehlivan, ziyareti vesilesiyle Belada’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete İl Müftüsü Hasan Başoğlu, DİB Trabzon Eğitim Merkezi Görevlisi Şevki Çelebi ile Uzman Vaiz Ömer Faruk Ünal da katıldı.