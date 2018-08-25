Bayburt’ta gurbetçi yoğunluğu

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer illere ve ülkelere göç eden Bayburtlulardan binlercesi bayram tatillerini doğup büyüdükleri kentte geçirmeyi tercih edince Bayburt’un 80 bin olan nüfusunun 250 bine çıktı. Bayburt’un merkezindeki Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere hemen hemen tüm cadde ve sokaklarda çift sıralı araç konvoyları oluştu.

Katar’dan Bayburt’a geldiğini ifade eden gurbetçilerden İbrahim Kelleci, kentte muhteşem bir kalabalık yaşandığını dile getirerek, bütün Bayburtluların bu hafta içerisinde memleketlerinde olduğunu söyledi.