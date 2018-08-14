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14 Ağustos 2018 12:22

Bayburt’ta Hayvan Pazarında "Kurban" hareketliliği

Türkiye’de hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt’ta kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Bayburt’ta Hayvan Pazarında

14 Ağustos 2018 12:22


Kentte her salı günü kurulan pazarda, müşteri bekleyen hayvan satıcıları, yıl boyu besledikleri kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satma imkanı buluyor.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğunluğun arttığı pazarda, kurbanlık alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.


Bayburt’ta besicilik yaparak geçimini sağlayan Alıçlık Köyü’nden Mehmet Ersoy, pazarda alış verişin yoğun olduğunu belirterek, “Allah bereket versin satışlarımız güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Para kazanıyoruz. Büyükbaşlar 5 liradan 15 bin liraya kadar satılıyor. Küçükbaşlar ise 800 ila 2 bin lira arasında satılabiliyor.” dedi.


4 bin 750 liraya kurbanlık düve aldığını ifade eden Nüsret Ersoy ise, kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu vatandaşlarında memnun olduğunu dile getirdi.




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